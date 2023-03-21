اعترضتهما موسكو.. قاذفتان أمريكيتان على حدود روسيا

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن اعتراض طائرتين استراتيجيتين أمريكيتين كانتا تحلقان باتجاه الحدود الروسية، قبل أن تبتعدا بعد إطلاق مقاتلة من طراز سوخوي-35 بالقرب منهما فوق بحر البلطيق.

وأوضحت “الدفاع الروسية”، أن أجهزة الرادار التابعة لقوات الدفاع الجوي للمنطقة العسكرية الغربية العاملة فوق بحر البلطيق رصدت هدفين جويين يحلقان باتجاه حدود دولة روسيا الاتحادية.

ولفتت إلى أنه اتضح بأن الهدفين هما طائرتان مقاتلتان استراتيجيتان تابعتان للقوات الجوية الأمريكية من طراز بي52إتش، مشيرةً إلى أنها أصدرت أوامرها لطائرة مقاتلة من طراز سوخوي-35 لمنع أي اختراق للحدود.

وأشارت إلى أنه عقب ابتعاد الطائرات العسكرية الأجنبية عن حدود دولة الاتحاد الروسي، عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية.