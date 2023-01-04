اعتقال خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابي في مناطق متفرقة من العراق

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ألقت القوات الأمنية العراقية القبض على أربعة من عناصر تنظيم داعش الإرهابي متهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب في محافظتي الأنبار وصلاح الدين.

وذكرت مديرية الاستخبارات العسكرية في بيان لها أنه استنادا لمعلومات أمنية تم نصب كمائن في مناطق متفرقة من المحافظتين واعتقال المتهمين الأربعة المطلوبين للقضاء، مشيرة إلى أنه تسليمهم إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

من ناحية أخرى، أعلنت القوات المساندة اعتقال أحد فلول تنظيم داعش بمحافظة الأنبار، موضحة أن المعتقل كان يشغل منصبا قياديا في التنظيم.