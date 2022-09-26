اعتقال شخص بمطار “هيثرو” للاشتباه بالشروع في القتل

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ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل في مطار هيثرو للاشتباه بالشروع في القتل بعدما صدمت سيارة أربعة شباب في غرب لندن، ما أسفر عن إصابة اثنين بإصابات خطيرة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ” بي أيه ميديا ” للأنباء أنه تم نقل الشباب الأربعة وهم في أوائل الثلاثينات إلى المستشفى، حيث لا يزال اثنان منهم في حالة خطرة، بينما تم علاج الاثنين الآخرين من إصابات لا تتسبب في تغيير نمط الحياة.

وقالت الشرطة إن سائق السيارة لم يتوقف في موقع الحادث.

وفتح رجال المباحث تحقيقا وألقوا القبض على رجل / 20 عاما/ في مطار هيثرو، للاشتباه بالشروع في القتل .

وقالت الشرطة إنه كان حاجزا لرحلة طيران وكان يعتزم مغادرة البلاد.

وتم إلقاء القبض على رجل ثان في منطقة قريبة للاشتباه في مساعدة الجاني.