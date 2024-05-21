اعتقال عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين بالاختناق في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس عددا من الفلسطينيين وأصابت آخرين في الضفة الغربية.

فقد اعتقلت قوات الاحتلال 5 شبان على طريق المعرجات شمال غرب أريحا، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشبان الخمسة على طريق المعرجات بعد اعتداء مستعمرين عليهم، وتحطيم المركبة التي كانوا يستقلونها.

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك عددا من الفلسطينيين من بلدة سنجل شمال رام الله، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت سنجل وداهمت عدة منازل وفتشتها، قبل أن تعتقل عددا من الفلسطينيين.

في غضون ذلك احتجزت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من قرية روجيب شرق نابلس واستولت على معداتهم ومركبتين، وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت منزلا قيد الإنشاء واحتجزت ثلاثة فلسطينيين كانوا يعملون فيه واستولت على معداتهم والمركبتين.

في سياق متصل أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال قنابل الغاز السام في بلدة بيت أمر شمال الخليل، وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال خلال اقتحام حيي صافا والبياضة في البلدة، مما تسبب بإصابة العشرات من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز السام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قفين شمال طولكرم، وذكرت مصادر محلية أن عددا من آليات الاحتلال اقتحمت البلدة من محورها الغربي، وتمركزت في الحيين الغربي والشرقي ومحيط منطقة الأحراش، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.