اعتقال عنصرين من داعش في عملية عسكرية أميركية خاصة بسوريا

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم الأحد، عن اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي في عملية برية وجوية خاصة شرق سوريا، مشيرة الى أن العملية في سوريا ستحد من قدرة داعش على تنفيذ عمليات إرهابية، حسبما أفادت وسائل اعلام محلية.

وكان مبعوث واشنطن الخاص لمحاربة داعش قد قال أن هناك ضرورة لمواجهة تنظيم داعش أينما وجد. كما قال في مقابلة مع “العربية/الحدث”، “نحاول منع داعش من الانتشار مجددا في المنطقة”. وتابع “نراقب تحركات داعش وانتشاره في سوريا والعراق”.

وفي وقت سابق، حذر مسؤولون عسكريون ومصادر بالأمن القومي الأميركي من أن عودة تنظيم داعش الإرهابي التي لطالما كانت هناك مخاوف بشأنها قد تحدث في 2023، في ظل ظروف مهيأة بالشرق الأوسط وإفريقيا، على رأسها إمكانية شن تركيا عملية برية.

كما كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأسبوع الماضي، أن خلايا تنظيم “داعش” نفذت 14 عملية في مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منذ بداية عام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، وأدت إلى سقوط 12 قتيلا.

وأوضح، في بيان، أن خلايا داعش تواصل عملياتها بمنحى تصاعدي في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لشرق وشمال سوريا.

إلى ذلك، كشف مسؤلون أمنيون أن التنظيم يخطط بشكل شبه مؤكد لحملة انتقامية عنيفة ضد أميركا وشركائها بعد عدة ضربات في سوريا العام الماضي والتي أسفرت عن مقتل العديد من قادة التنظيم وكبار المسؤولين، بحسب صحيفة “واشنطن تايمز”.

وعلى مدار الشهر الأخير من 2022، شن التنظيم عشرات الهجمات الدموية بمحافظتي كركوك وديالى الشمال بالعراق وفي مناطق بادية حمص والسويداء وحماة وحلب والرقة ودير الزور.

ووفق الصحيفة الأميركية فإن محاولات العودة الثانية لتنظيم داعش كقوة إرهابية رئيسية ستمثل تهديدا على الاستقرار العالمي، بعد سيطرته سابقا على مساحات شاسعة من الأراضي في سوريا والعراق حتى دحرته حملة مكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة.