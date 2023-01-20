اعتقال نجم برشلونة بعد تورطه في فضيحة أخلاقية

اُعتقل النجم البرازيلي داني ألفيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من قبل الشرطة الإسبانية بعد “الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي”.

اعتقال داني ألفيس

وتـم اعتقال النجم البرازيلي داني ألفيس صباح اليوم بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة، حيث احتجز رجال شرطة إسبان لاعب كرة القدم وأحالوه إلى المحكمة لاستجوابه بعد شكوى المرأة الرسمية.

ونقل مدافع برشلونة السابق إلى مركز للشرطة في حي ليس كورتس للإدلاء بأقواله، حيث اعترف لاعب كرة القدم، أنه كان في ساتون في 30 ديسمبر ، عندما وقعت الجريمة، ولكنه، أصــر، قائلًا: “لا أعرف من هي هذه السيدة، لا أعرف اسمها، لا أعرفها، لم أرها قط في حياتي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، والذي أصبح أكبر لاعب برازيلي يلعب في كأس العالم لكرة القدم الشهر الماضي، رتب مقابلة مع الشرطة من خلال محامين.

🚨🚨 Dani Alves est arrêté pour une agression sexuelle présumée sur une femme à Barcelone dans une boite de nuit. C'est arrivé dans une boîte de nuit le 30 décembre. Aujourd'hui, Alves a témoigné devant le juge dans cette affaire. (COPE) pic.twitter.com/gx8ulfq9JJ — FR Barça (@FRBarca_) January 20, 2023

القبض على نجم برشلونة

و سيتم القبض عليه وأخذ بصمات أصابعه كجزء من إجراء روتيني قبل استجــــوابه ونقله إلى المحكمة للتحقيق في الاعتداء الجنسي المزعوم لإجراء اختبار آخر، وأكد متحدث باسم موسوس ديسكوادرا الإقليمية: “تم اعتقال رجل متهم بارتكاب اعتداء فاضح في ملهى ليلي”.

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