أبرز الموادأهم الاخبارالرياضة

اعتقال نجم برشلونة بعد تورطه في فضيحة أخلاقية

صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 يناير 2023 - 2:46 مساءً
برشلونة
برشلونة

اُعتقل النجم البرازيلي داني ألفيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، من قبل الشرطة الإسبانية بعد “الاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي”.

اعتقال داني ألفيس

وتـم اعتقال النجم البرازيلي داني ألفيس صباح اليوم بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي على امرأة في ملهى ليلي في برشلونة، حيث احتجز رجال شرطة إسبان لاعب كرة القدم وأحالوه إلى المحكمة لاستجوابه بعد شكوى المرأة الرسمية.

ونقل مدافع برشلونة السابق إلى مركز للشرطة في حي ليس كورتس للإدلاء بأقواله، حيث اعترف لاعب كرة القدم، أنه كان في ساتون في 30 ديسمبر ، عندما وقعت الجريمة، ولكنه، أصــر، قائلًا: “لا أعرف من هي هذه السيدة، لا أعرف اسمها، لا أعرفها، لم أرها قط في حياتي”.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا، والذي أصبح أكبر لاعب برازيلي يلعب في كأس العالم لكرة القدم الشهر الماضي، رتب مقابلة مع الشرطة من خلال محامين.

القبض على نجم برشلونة

و سيتم القبض عليه وأخذ بصمات أصابعه كجزء من إجراء روتيني قبل استجــــوابه ونقله إلى المحكمة للتحقيق في الاعتداء الجنسي المزعوم لإجراء اختبار آخر، وأكد متحدث باسم موسوس ديسكوادرا الإقليمية: “تم اعتقال رجل متهم بارتكاب اعتداء فاضح في ملهى ليلي”.

اقرأ ايضًا

تجمع حائل الصحي يُعلن عن وظائف شاغرة (قدم الآن)

الوسوم
صورة wafaa elshahat wafaa elshahat أرسل بريدا إلكترونيا 20 يناير 2023 - 2:46 مساءً
صورة wafaa elshahat

wafaa elshahat

زر الذهاب إلى الأعلى