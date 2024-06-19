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اعتقال ٣٥ فلسطينيًا في الضفة الغربية

19 يونيو 2024 - 12:33 مساءً

المناطق_متابعات

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية واليوم ٣٥ فلسطينيًا، في مدن وقرى الضفة الغربية.

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، أن الاعتقالات تركزت في قلقيلية ونابلس وطوباس والخليل.

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في سياق متصل، أصيب العديد من الفلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة بلدات في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة شاب بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال لبلدة سيلة الحارثية بجنين، كما أصيب فلسطينيان بجروح، أحدهما مسن، خلال عملية اقتحام مدينة قلقيلية.

وفي مدينة طوباس شمال الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال منازل عدة، وعبثت في محتوياتها، واعتقلت عددًا من الفلسطينيين.

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19 يونيو 2024 - 12:33 مساءً
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