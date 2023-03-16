اعتقال 8 مشجعين بعد اشتباكات مواجهة نابولي وآينتراخت

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أعلن قائد شرطة نابولي إلقاء القبض على ثمانية أشخاص على مدار الليلة الماضية بعد اندلاع اشتباكات بين الجماهير في المدينة، الأربعاء، على هامش مواجهة نابولي وآينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال أليساندرو جوليانو في مؤتمر صحافي: «إن خمسة من المعتقلين من مشجعي نابولي وثلاثة من جماهير الفريق الألماني».

وفاز نابولي «3-0» في لقاء الإياب ليتأهل إلى دور الثمانية للمرة الأولى في تاريخه بفوزه «5-0» في مجموع المباراتين.

ومنعت السلطات الإيطالية المشجعين الذين يعيشون في فرانكفورت من حضور المباراة في ظل مخاوف بشأن أعمال عنف محتملة، لكن هذا لم يمنع مجموعة من جماهير النادي الألماني من السفر إلى إيطاليا.

وأظهرت مقاطع مصورة اشتباكات بين جماهير، وقوات مكافحة الشغب، وسيارة شرطة مشتعلة بينما ألقت الجماهير أغراضا على الشرطة.

وقالت وسائل إعلام إيطالية إن جماهير نابولي ألقت الحجارة والزجاجات على حافلات تقل جماهير أينتراخت ما ألحق أضرارًا بإحدى نوافذها، وسافر نحو 600 مشجع من ألمانيا، حيث فاز نابولي «2-0» في لقاء الذهاب.

وكتب ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي عبر انستجرام موقع التواصل الاجتماعي: «هؤلاء ليسوا مشجعين، إنهم مجرمون، أتساءل ما إذا كانوا ليثيروا هذه الفوضى في ألمانيا؟».

ووقعت اشتباكات بين جماهير الفريقين قبل انطلاق مباراة الذهاب في فرانكفورت.

وأبلغت السلطات الإيطالية أينتراخت، الأسبوع الماضي، بقرارها عدم السماح لمشجعيه بدخول الملعب، وهو ما وصفه النادي بأنه تدخل غير مقبول.