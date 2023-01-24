اعتماد الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات في اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات

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اعتمد اجتماع الدورة (26) لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، الإستراتيجية العربية للاتصالات والمعلومات التي تشمل 5 محاور هي: “الأطر الإستراتيجية الوطنية والإقليمية والدولية”، و”البنية التحتية والبيئة القانونية”، و”الاقتصاد الرقمي والتوظيف والتجارة”، و”التحول الرقمي وسياسات الإدماج الاجتماعي”، و “السياسات الثقافية والإعلامية”.

وتناول الاجتماع الذي نظمته الأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، في القاهرة مساء الاثنين، نتائج كل من الاجتماع (42) للجنة العربية للبريد، والاجتماع (50) للجنة العربية الدائمة للاتصالات والمعلومات، كما تم اعتماد تقرير وتوصيات الدورتين (50) و (51) للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات.

واتفق الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في اجتماعهم، على تشكيل المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات في دورته المقبلة، لتكون دولة الإمارات رئيساً للمكتب التنفيذي، والأردن نائباً لرئيس للمكتب التنفيذي، واختيار القدس عاصمة عربية رقمية لعام 2023م.