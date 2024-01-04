اعتماد البرنامج التدريبي لطب الأمراض الجلدية بتجمع القصيم الصحي

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حصل تجمع القصيم الصحي على تجديد الاعتماد وزيادة عدد المتدربين في شهادة الاعتماد التدريبي لبرنامج طب الأمراض الجلدية لمدة 4 أعوام، يتم خلالها تقديم دورات تدريبية وبرامج تعليمية في شهادة الاختصاص “الزمالة السعودية”.

وأوضح التجمع أن قرار تجديد الاعتماد تضمن رفع الطاقة الاستيعابية للبرنامج التدريبي من 4 إلى 8 متدربين موزعين على أربعة مستويات بواقع متدربين اثنين في كل مستوى، حيث سيشارك المتدربون في مشاريع تعني بتحسين جودة الرعاية الصحية، وإلحاقهم ببرنامج تدريب المدربين”TOT”، إضافة إلى مشاركتهم في البحث العلمي والأنشطة الأكاديمية ذات العلاقة.

ولفت إلى أن البرنامج يهدف إلى تطوير القدرات والرفع من مستوى كفاءة ومهارات الكوادر الطبية العاملة في مكونات التجمع، مؤكداً أن الاعتماد يساعد على اكتساب خبرات إضافية تمكن الطواقم الطبية من التشخيص الدقيق لجميع الحالات المرضية ووصف العلاج المناسب لها.