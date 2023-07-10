اعتماد الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئة للبحث والفحص التمهيدي الدولي

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أعلنت المنظمة العالمية للملكية الفكرية، اعتماد تعيين الهيئة السعودية للملكية الفكرية هيئةً للبحث والفحص التمهيدي الدولي، وذلك في إطار معاهدة التعاون بشأن براءات الاختراع (PCT/ISA/IPEA)، كثاني مكتب بحث وفحص دولي يدعم اللغة العربية.

يأتي ذلك الاعتماد، بإجماع جميع أعضاء المنظمة المكون من 193 عضواً، الذي يتيح لمقدمي طلبات براءات الاختراع الدولية في الدول الأعضاء اختيار الهيئة السعودية للملكية الفكرية كأحد هيئات البحث الدولية المعتمدة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية؛ لإصدار تقرير البحث لطلبات براءات الاختراع الدولية.

وسبق للهيئة السعودية للملكية الفكرية أن وضعت الخطط الإستراتيجية اللازمة وحددت المستهدفات المطلوبة،كما خططت للتوظيف والتدريب للفاحصين؛ لإكسابهم المهارات التي تمكنهم من أداء عملية البحث والفحص، ونفَّذت معايير الجودة وتطوير الأنظمة الإلكترونية للبدء بالتحضير والإعداد لاستكمال متطلبات التعيين.

كما تتطلع الهيئة إلى أن تسهم في تعزيز معاهدة التعاون بشأن البراءات في المنطقة والعالم كونها الجهة الـ25 على مستوى العالم هيئةً للبحث والفحص الدولي.