اعتماد تطبيق “حضوري” لتسجيل حضور وانصراف موظفي “التعليم”

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اعتمدت وزارة التعليم تطبيق “حضوري” لضبط ساعات عمل الموظفين والوصول السريع والحي لبيانات التحضير بالإضافة لإمكانية طلب الاستئذانات والذي لا يحتاج إلا لهاتف الموظف في إتمام عملية التحضير.

ضبط ساعات العمل

وأوضحت التعليم في دليل استخدام التطبيق، أن “حضوري” هو تطبيق يقوم بتوظيف أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين.

خطوات الوصول لتطبيق”حضوري” وتسجيل الدخول

وبينت التعليم أنه يمكن الوصول للتطبيق من خلال تحميله من متاجر التطبيقات الرسمية عبر البحث عن “حضوري” أو “Huduri”، داخل المتاجر.

وفي خطوات تسجيل الدخول؛ يتطلب تعبئة بيانات التسجيل كاسم المستخدم وكلمة المرور ثم النقر على “تسجيل”، والتحقق من الحساب من خلال إدخال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف الذي يظهر في الشاشة، والتواصل مع المدير المباشر لتقديم الدعم اللازم في حالة مواجهة أي صعوبات في العملية.

كما يتطلب تسجيل السمات الحيوية “بصمة الوجه – بصمة الصوت – بصمة الإصبع” عند التسجيل للمرة الأولى في التطبيق، أما في حالة وجود حساب سابق فسيتم التحويل للشاشة الرئيسية حيث يتمكن الموظف من البدء في تسجيل الحضور والانصراف عن طريق تطبيق “حضوري”.

وتحتوي الشاشة الرئيسية للتطبيق على عدد من المعلومات منها اسم الموقع المرتبط بالحساب، وفي حال لم يرتبط الحساب بموقع فعال أو وجود الموظف خارج مجال الموقع الجغرافي فستظهر رسالة “لست في الموقع الصحيح للتحضير”، وعند تفعيل “العمل عن بعد” فسيظهر “العمل عن بعد” في الشاشة.

كما بينت التعليم في دليل استخدام الموظف لتطبيق “حضوري” أن الموظف يتمكن من الاطلاع على تفاصيل الحضور والانصراف من خلال لوحة الأداء.