اعتماد نظام “الفصلين الدراسيين” بكلية الحرم

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وافق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ما رفعه مجلس كلية الحرم من اعتماد نظام الفصلين الدراسيين، لما يحققه ذلك من تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين.

وأوضح أن القرار جاء في إطار حرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطوير المنظومة التعليمية في الحرمين الشريفين، بما يتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030، في إيصال رسالة الحرمين الشريفين المباركة للعالمين.

ورفع شكره لولاة الأمر على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما، بالإضافة إلى المنظومة التعليمية بالحرمين الشريفين، وطلبة العلم.