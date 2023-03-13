اعتماد 11 شركة متخصصة لتقديم خدمة الإفطار خلال شهر رمضان في المسجد النبوي

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اعتمدت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ١١ شركة متخصصة في مجال التغذية ممن تنطبق عليها الشروط والمواصفات المطلوبة لمتعهدي الإعاشة في تقديم خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٤هـ.

وخصصت الوكالة من خلال إداراتها المعنية برنامجاً مكثفاً يُعنى بمتابعة تقديم خدمات إفطار الصائمين في المسجد النبوي، ويُراعي التزام الجميع بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لسلامة الأغذية، والمحافظة على تطهير ونظافة المسجد النبوي وتهيئته للمصلين والزائرين.

وتعمل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي على تقديم أفضل الخدمات لزائري المسجد النبوي بالطرق الصحية الآمنة، ووفقاً لأعلى معايير الجودة في سلامة الأغذية المقدمة للصائمين، بما يتوافق مع المتطلبات والمعايير العالمية.