اعتماد 73 طراز مركبات كهربائية لـ 12 شركة عالمية لدخول السوق السعودية

المناطق-الرياض

اعتمدت السعودية 73 طراز مركبات كهربائية لـ12 شركة مصنعة من ست دول حول العالم لدخولها السوق السعودية، في حين بلغ عدد المركبات المستوردة للاستخدام الشخصي 341 مركبة.

وقال لـ”الاقتصادية” المهندس وائل الذياب المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، إن الهيئة تعمل على تحديد المتطلبات الأساسية للمركبات الكهربائية التي يجب على المصنعين والموردين الالتزام بها للحصول على شهادة اعتماد طراز المركبة، وفقا لمتطلبات “اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية” التي أصدرتها الهيئة، بهدف المحافظة على البيئة وصحة وسلامة المستهلك، وتسهيل إجراءات مسح الأسواق.

وأشار الذياب إلى أن الطراز الـ73 لـ12 شركة مصنعة، موزعة على النحو التالي (أربع شركات ألمانية، شركتان أمريكية، شركتان بريطانية، شركتان صينية، شركة هولندية، شركة كورية).

وأضاف في هذا الصدد، أن الهيئة استقبلت خلال 2022 عدة طلبات للحصول على شهادة مطابقة المركبات الكهربائية بلغت 39 طلبا، في حين وصل عددها للعام الجاري 74 طلبا.

وأكد أن إجمالي استيراد المركبات الكهربائية للاستخدام الشخصي بلغ 341 مركبة مستوردة، كان النصيب الأعلى من أمريكا بعدد 280 مركبة، في حين بلغت لألمانيا 54 مركبة، وثالثا الصين بثلاث مركبات، وبعدها إيطاليا بمركبتين، والسودان واليابان بمركبة واحدة لكلا منهما.

وكانت “المواصفات والمقاييس” أوضحت لـ”الاقتصادية” في آب (أغسطس) 2021، أنها تواصل أعمالها للتعريف بالمتطلبات الفنية لمنح شهادات المطابقة للمركبات الكهربائية والشواحن والملحقات الخاصة بها، كما أنها تحث جميع وكلاء السيارات والشركات الصانعة على الالتزام بالحصول على شهادة اعتماد الطراز السعودي.

وتتولى “المواصفات والمقاييس” إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة ولضمان اختبارها وفق المواصفات التي وضعت بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية، ولتحقيق أفضل أداء لمستخدمي المركبات الكهربائية والشواحن في المملكة.