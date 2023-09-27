اغتيال رئيس نادٍ بسبب خسارة مباراة.. كيف حدث ذلك؟.. إليك التفاصيل

نشرت قناة “العربية” فيديوجراف، كشفت فيه عن عملية اغتيال رئيس نادي تيغرس المنتمي لدوري الدرجة الثانية الكولومبي الذي تم اغتياله بسبب خسارته لمباراة كرة قدم.

وذكرت أن وسائل الإعلام المحلية ذكرت أنه في طريقه إلى المنزل بسيارة برفقة ابنته، عقب الخسارة 3-2 أمام أتلتيكو وبالقرب من الاستاد قام شخصان كانا على متن دراجة نارية بقتله.

وبينت أن ابنته نجت من الحادث دون التعرض لأضرار، وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار النادي والمجتمع الرياضي بحسب بيان لنادي تيغرس.

وأفادت بأن الفرق الرياضية ستقف دقيقة صمت في الجولتين القادمتين من المباريات.