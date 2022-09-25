افتتاح أول حاضنة بلدية في محافظة أبو عريش

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افتتح محافظ أبو عريش محمد بن هادي الشمراني، أول حاضنة بلدية للباعة الجائلين بالحديقة الشمالية لمدينة أبوعريش، تتضمن أربعة منافذ بيع كخطوة أولى، وذلك للإسهام في تنظيم الباعة الجائلين.

وأفاد رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن الحاضنة تعد خطوة أولى، كما يليها إنشاء حاضنات أخرى في مواقع متفرقة من المحافظة، حيث تستهدف تنظيم آلية البيع للباعة الجائلين ودعمهم وجعل بيئة عملهم أكثر ازدهاراً.

ويهدف إنشاء هذه الحاضنة، الذي تأتي تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ92، دعماً للأسر المنتجة وتحقيقاً لمستهدفات الأمانة في تنظيم نشاط الباعة المتجولين، وإيجاد فرص عمل نظامية للمواطنين والمواطنات والحفاظ على صحة المستهلك، وتمكين الأسر المنتجة، بحيث تكون قائمة لتسويق منتجاتهم في السوق وتضيف قيمة حقيقية لمشاركة الأفراد في التنمية وخدمة الوطن وتكون مساهمة وداعمة للاقتصاد الوطني.