افتتاح أول غرفة تجارية أوروبية لدول الخليج في السعودية

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افتتح اليوم الأربعاء كريستوف فارنو سفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة والبحرين وعمان، الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة، والتي تشكل مستقبلا للتعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، على أن تكون الغرفة التجارية (ECCKSA) صوت الأعمال الأوروبية في دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أول غرفة تجارة أوروبية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مكرسة بدعم من الاتحاد الأوروبي جهودها لتعزيز الاقتصاد والعلاقات التجارية بين السعودية والاتحاد الأوروبي لمناقشة مشروع التنويع الاقتصادي.

وحضر حفل الإطلاق وتسليم الترخيص، إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار، ومحمد أباحسين وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين، ولوركان تيريل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الأوروبية في المملكة، ولويجي دي مايو الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وليون ديلفو القائم بأعمال المديرية العامة للتجارة والمفوضية الأوروبية، وتوماس يورجنسن، رئيس قسم التجارة في بعثة الاتحاد الأوروبي للمملكة وقطر وعمان والبحرين.

وكشف إبراهيم المبارك مساعد وزير الاستثمار خلال كلمته في حفل الإطلاق، أن عدد الشركات الأوروبية التي حصلت على تراخيص لنقل مقارها الإقليمية إلى الرياض تجاوز الـ 300 شركة، وذلك مع استهداف المملكة إلى استقطاب 480 شركة لفتح مقار إقليمية بحلول2030.