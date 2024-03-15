افتتاح فعاليات “ليالي كفو الرمضانية” بجامعة الملك فيصل

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افتتح رئيس جامعة الملك فيصل المكلف الدكتور مهنا الدلامي، أمس، فعاليات “ليالي كفو الرمضانية” التي تنظمها الجامعة تحت عنوان “جامعتنا تجمعنا”، بحضور قيادات ومنسوبي الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات، ومشاركة عدد من المؤسسات الخاصة والجمعيات الخيرية والأسر المنتجة، وذلك في ميدان قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

وتجوّل رئيس الجامعة ومرافقوه، على عدد من الأركان التي تضمنت السوق الشعبي والمأكولات الشعبية والأركان التراثية والمجتمعية، إضافةً إلى المسرح التفاعلي، واطلع على عمل عربة الكشف المبكر عن سرطان الثدي (الماموجرام).

وأكد الدكتور الدلامي، أن الجامعة تهدف من خلال هذا المهرجان الرمضاني، إلى تعزيز أواصر الترابط والتلاحم بين منسوبي جامعة الملك فيصل من جهة والمجتمع المحيط بهم، وتحفيزهم للمشاركة في الأعمال الخيرية والتطوعية، إضافةً إلى إحياء تجارب قيمة بين الماضي والحاضر خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن هذه الفعاليات التي تستمر حتي الـ 20 من شهر رمضان الجاري، تتيح الفرصة لمجتمع الجامعة من الطلبة والموظفين لعرض منتجاتهم الابتكارية والإبداعية ومهاراتهم في مختلف المجالات، وتوفير فضاءات للتواصل والتفاعل بين الزوار من كافة شرائح المجتمع، وإحياء الموروث الرمضاني التراثي والمسابقات والألعاب الشعبية التفاعلية.