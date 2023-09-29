افتتاح فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي وسط حضور دولي كبير

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افتتح مساعد الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور معتز بالله بن محمد الرويثي اليوم, فعاليات مؤتمر الجمعية السعودية للطب الوراثي الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر الجاري وسط حضور دولي من أطباء الأطفال والوراثة والتمثيل الغذائي والباحثين الوراثيين وفنيي المختبر ومرشدي الوراثة والمهتمين بذات الاختصاص من مجالات الطب الأخرى من داخل المملكة وخارجها .

وأعرب الرويثي عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على الدعم الذي يجده القطاع الصحي بشكل عام ، ومجال مكافحة الأمراض الوراثية بشكل خاص ، منوهاً بهذا المؤتمر الذي يشجع بناء القدرات وتبادل الخبرات وسط مشاركة مجتمعية تشجع مثل هذه الجهود وفق معطياتِ تحقيقِ رؤيةِ المملكة 2030.

وشهد الافتتاح كلمة رئيس الجمعية السعودية للطب الوراثي البروفيسور أمل بنت محمد الهاشم ، والتي أكدت أن الجمعية تسير وفق نمو متوازن لتدخل عامها الخامس عشر محققة العديد من المنجزات التي أسهمت في ترسيخ وتطوير خدمات الطب الوراثي، منوهة بالدعم الذي تجده الجمعية من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

وفي ذات السياق ، أكدت رئيس اللجنة العلمية بالمؤتمر الدكتورة ملاك بن علي الغامدي ، أن المؤتمر الذي اعتمدت ساعاته العلمية بـ 16 ساعة تعليم طبي مستمر ، يعد امتدادًا لسلسلة المؤتمرات التي تعقدها الجمعية السعودية للطب الوراثي في إطار جهود الجمعية لتعزيز شمولية منهجها العلمي الذي ترمي من خلاله إلى إرساء المفاهيم الصحية والتوعوية ، والرفع من مستوى العاملين في خدمات الطب الوراثي.

يذكر أن المؤتمر ، يستهدف التوعيه المجتمعيه بالأمراض الوراثية ، وأهمية الارشاد الوراثي السليم للأسرة ، وإثارة وعي طلاب العلم والأطباء والباحثين المتخصصين في مختلف المجالات بأهمية التوعيه المستمرة بأمراض الوراثة ، وأهمية الفحص المبكر ، وتأهيل الكوادر البشرية والمخبرية المتخصصة لتحسين الخدمة المطلوبة في المجال ، وأخيراً الرفع من مستوى التعاون بين الحضور ، وبناء القدرات واكتساب الخبرات والاطلاع على المستجدات العلمية والبحثية والتنموية.