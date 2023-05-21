افتتاح مؤتمر الإعلام الوطني الذي تنظمه كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام

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افتتح رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، رئيس اللجنة العليا لمؤتمر الإعلام الوطني الدكتور أحمد بن سالم العامري، الأحد، مؤتمر الإعلام الوطني الذي تنظمه كلية الإعلام والاتصال بجامعة الإمام بمركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

شارك في الافتتاح عدد كبير من المتحدثين في جميع المجالات الإعلامية، بالإضافة إلى نخبة من صناع السينما ومشاهير التواصل الاجتماعي.

ويهدف المؤتمر إلى تحقيق التأصيل العلمي والمنهجي لمفهوم الإعلام الوطني وسبل تعزيز دور الإعلاميين الشباب في منظومة الإعلام الوطني.

وصرح هاني بن فريد وفا، رئيس تحرير جريدة الرياض، على هامش المؤتمر، أن الصحافة الورقية لم تنتهي، مشيرا إلى أن كل وسيله من وسائل الاعلام لها دورها، سواء “إذاعة أو تلفزيون أو صحافة ورقية” يبقى لها دورها، ولها جمهورها، وكل الدول في العالم لديها صحافة ورقية إلى يومنا هذا.