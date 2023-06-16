افتتاح مركز لوجستي جديد بميناء جدة باستثمارات 150 مليوناً

المناطق-مكة المكرمة

افتتحت الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، مركز لوجستي جديد في ميناء جدة الإسلامي، بالتعاون مع شركة “LogiPoint” التابعة لمجموعة سيسكو بمساحة إجمالية 72 ألف متر مربع، وبقيمة استثمارات بلغت 150 مليون ريال.

وجهزت المنطقة وفق أحدث المعدات وأنظمة السلامة، وكذلك المعايير العالمية الخاصة بتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى الحد الأدنى، اتساقاً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.

وتقدم المنطقة الجديدة حلولاً لوجستية متكاملة وخدمات ذات قيمة مضافة لجميع أنواع البضائع بما فيها المستلزمات والأدوية الطبية والبضائع المبردة والمجمدة، كما تعمل على تقديم خدمات لشركات التجارة الإلكترونية مما يوفر لهم الدعم التكنولوجي المتطور والموثوق، إضافة لنظام متكامل لتكنولوجيا المعلومات.

وتسهم خدمات التخزين المُبردة التي تقدمها المنطقة في تعزيز ورفع مستوى الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد المُبَردة، بالميناء، وتأكيد ميزته التنافسية، كما تعمل على تقديم خدمات لوجستية عالية الكفاءة، تزيد من مساهمة القطاع الخاص في دعم عجلة التنمية الاقتصادية.