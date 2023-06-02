افتتاح معرض اليوم الهندسي للأمن الغذائي والاستدامة بجامعة الملك فيصل

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افتتح معالي رئيس جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي، اليوم، معرض اليوم الهندسي للأمن الغذائي والاستدامة البيئية بنسخته الأولى الذي تنظمه كلية الهندسة وذلك في بهو الكلية.

وأوضح الدكتور العوهلي أن فكرة اليوم الهندسي وربطه بالهوية لفتة مهمة جدًّا لوجود الشركاء الإستراتيجيين في المعرض ومشاركة الطلاب والطالبات في مشاريع متكاملة تعطي الوعي والثقافة والمسؤولية والحرص، مشيدًا بجهود الكلية في إدخال عنصر التفكير الشمولي في الأبحاث وتحويلها إلى أبحاث تطبيقية وربطها في هوية الجامعة ورؤية المملكة 2030.

من حانبه،أكد عميد كلية الهندسة الدكتور عادل الدلبحي،أهمية المعرض في بيان إسهام الكلية لدعم قضية الأمن الغذائي والاستدامة البيئية من منظور هندسي واستجابة وتلبية لهوية الجامعة المرتبطة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية وتعزيز الشراكة مع الجهات ذات العلاقة وتبادل الآراء والأفكار والخروج بتوصيات قيمة.

واشتمل المعرض على مجموعة من الأركان تضم العديد من الموضوعات المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة البيئية من خدمات وحلول بيئية ذكية،بالإضافة إلى عرض مميز لسيارة كفو الكهربائية التي أنتجتها الجامعة،إضافة إلى أركان خاصة بأبحاث وابتكارات الطلاب والطالبات وورش تدريبية مصاحبة.

وفي ختام المعرض كرَّم معالي رئيس الجامعة الداعمين والشركاء والطلبة الفائزين بمسابقة الإبداع الهندسي للأمن الغذائي والاستدامة البيئية.