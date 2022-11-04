اقتران القمر مع كوكب المشتري .. مساء اليوم

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يصادف اليوم الجمعة اقتران القمر مع كوكب المشتري حيث يصطفا مع الأرض على استقامة واحدة وسيكون المشتري بحوار القمر بمسافة درجتين قوسية، ويمكن رؤيتهما من غروب الشمس حتى منتصف الليل ، حيث يكون القمر في طور أحدب متزايد ، وعند استخدام تلسكوب صغير يمكن مشاهدة المشتري مع أربعة من أكبر أقماره وهي تحيط به.

عملاق المجموعة الشمسية

وقال الباحث الفلكي ملهم محمد هندي : ” يدور القمر شهريا حول الأرض دورة كاملة مما يجعله يصطف شهريا مع الشمس والكواكب والنجوم وهي حالة فلكية تسمى الاقتران الفلكي وهو يظهر للراصد من على الأرض تقارب بين الأجرام السماوية ، وكلما كان منظر الجرمين متقارب جدا كلما كان مميزا ويشد انتباه الناس، وخاصة إذا حدث بين جرمين لامعين مثل القمر وكوكب الزهرة أو المشتري، كونهما كوكبين لامعين جدا ومميزين ولا يتأثران بسطوع القمر أثناء الاقتران ،ورغم أن كوكب المشتري يعتبر عملاق المجموعة الشمسية وهو أكبر من القمر بأكثر من ثلاث آلاف مرة إلا أنه يبدو جرم صغير بجوار القمر بسبب فارق البعد ، حيث يكون القمر على مسافة 370 ألف كيلومتر بينما المشتري على بُعد 630 مليون كيلومتر.