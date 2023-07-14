اقترضت مبلغًا لشراء أرض وحال عليه الحول ولم أشترِ شيئًا ولا زلت أسدد القرض.. فهل تجب علي الزكاة؟.. الشيخ “عبدالله المنيع” يوضح

رد الشيخ “عبدالله المنيع” عضو هيئة كبار العلماء على سؤال “اقترضت من البنك مبلغا ماليا لشراء أرض أو منزل، وحال عليه الحول ولم أشتر شيئا، ولا زلت أسدد القرض، فهل تجب علي الزكاة؟”.

وقال الشيخ المطلق، إن الزكاة فريضة على كل مسلم ومسلمة متى استحقت ببلوغ النصاب، ومرور عام كامل.

وبين أن الشخص إذا اقترض مبلغا من المال وبقي معه، وحال عليه الحول، وهو بالغ لنصاب الزكاة، فيجب عليه في هذه الحالة إخراج الزكاة.

وأضاف أنه إذا لم يمر عليه الحول، أو أنه اقترض مبلغا وهذا المبلغ لا يبلغ النصاب، فلا شيء عليه.