اقتصار استيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة على الوكلاء المعتمدين بدءاً من هذا الموعد

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أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، أن استيراد أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة يقتصر على الوكلاء المعتمدين بشكل مباشر بدءاً من تاريخ 13 ديسمبر 2022.

وأوضحت أن الهدف من هذا الاقتصار يكمن في تحسين تجربة المستخدم في إجراءات الحصول على الأجهزة، ورفع كفاءة خدمات تسجيل أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة، والتأكد من مطابقة الأجهزة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، وتعزيز تواجد وانتشار وكلاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة في المملكة، وتمكين القطاع الخاص وتحفيز التنافسية في مجال توفير الأجهزة.

ونوهت إلى أن أجهزة الاتصالات اللاسلكية الخاصة هي: براري، وبحري، واستغاثة، ولاسلكي الهواة، مبينةً أن الحصول عليها وتسجيلها يكون من خلال قائمة الوكلاء المعتمدين.