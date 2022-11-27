اقتناص الـ3 نقاط؟.. تكتيك جريء من رينارد يمنح الأخضر الفوز ضد المكسيك

يمتلك الفرنسي هيرفي رينارد فكرًا تكتيكيًا مميزًا وكان قد استخدمه في أول مواجهتـــين ضد منتخبي الأرجنتين وبولندا في دور المجموعات، حيث حقق الفوز على التانجو، وقد مبــــــاراة قوية جدا ضد النسور البيضاء.

تكتيك خطير

واعتمد الفرنسي على مصيدة التسلل، حيث أوقع المنتخب الأرجنتيني في مصيدة التسلل أكثر من مرة، فقد سجل نجوم راقصي التانجو ثلاث مرات، ولكنها لم تحتسب بسبب أيجادة لاعبي الأخضر لهذا التكتيك.

ووصف المصري محمد أبو تريكة نجم منتخب الفراعنة والنادي الأهلي القاهري، ما حدث بأنه كان مخاطرة كبيرة ولكن نجح بها هيرفي رينارد، وبما أن منتخبات أمريكا اللاتينية تلعب بنفس التكتيك يمكن استخدام هذه الخطة مرة أخرى.

موعد المباراة

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب السعودي مع المكسيك على استاد لوسيل الأربعاء المقبل في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والتاسعة بتوقيت العاصــــــمة المصرية “القاهرة”.

وتأتي مباراة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم ضد نظيره المكسيكي ضمن منافسات الجـــولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022، حيث يبحث الأخضر عن الفوز والتأهل لدور الـ16.

ويحتل الأخضر المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة لكأس العالم برصيد 3 نقاط بفارق 3 نقاط عن بولندا المتصدر، فيما يأتي الأرجنتين في المركز الثاني بنفس النقاط، ويتذيل المكسيك الترتيب برصيد نقطة واحدة فقط.

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