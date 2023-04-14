اكتشاف أثري نادر يوضح وجود رياضة كرة القدم منذ 1200 عام… صور

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اكتشف علماء آثار في المكسيك قرصا لوحيا “نادرا” عمره 1200 عام، يعتقدون أنه عبارة عن لوحة نتائج للعبة كرة “المايا” القديمة.

وتم اكتشاف اللوح الحجري في موقع تشيتشن إيتزا، في شبه جزيرة يوكاتان، والذي يُظهر رجلان يرتديان غطاء رأس مزخرف، ويلعبان لعبة “بيلوتا” القديمة، وهي لعبة مارسها مجتمع المايا لمئات السنين.

ويوجد على الجزء الخارجي للوح، سلسلة من الكتابة الهيروغليفية، قريبة من الكتابة المصرية القديمة، والتي يرجح علماء الآثار أنها من الممكن أن تكون لوحة نتائج للعبة، والتي كانت ممارسة تقليدية لشعوب أمريكا الوسطى.

ويبلغ وزن الحجر الأثري 40 كيلوغراما، وتم اكتشافه مقلوبا على عمق نصف متر تحت سطح الأرض، وفقا لصحيفة “إيفننغ ستاندرد” البريطانية.

ويستعد باحثون من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ في المكسيك، لالتقاط صور عالية الدقة للوح الحجري والنص الهيروغليفي المنقوش عليه، من أجل إجراء دراسة مفصلة عنهما، أثناء إعدادهما للحفظ.

ومن النادر العثور على الكتابة الهيروغليفية في موقع تشيتشن إيتزا، التابع لمجتمع “المايا”، بل ومن النادر العثور على نص كامل.