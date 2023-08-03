اكتشاف بروتين يعالج التصلب الجانبي الضموري

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توصل باحثون في جامعة أوريغون للصحة والعلوم بالولايات المتحدة، إلى بروتين موجود في الخلايا المناعية داخل الدماغ والحبل الشوكي يساعد على علاج حالات التصلب الجانبي الضموري (ALS).

واستخدم الباحثون تقنية فحص عالية الإنتاجية لتحديد هذا البروتين المناعي، الذي يسمى “ألفا -5 إنتغرين”، والذي حصل مؤخراً على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لاستخدامه في علاج بعض أنواع السرطان.

كما جرى اختبار البروتين عبر حقن الأجسام المضادة أحادية النسيلة في الفئران المهيأة وراثياً للإصابة بالمرض، حيث تبيّن أنه يحافظ على الوظيفة الحركية ويبطئ تقدم المرض، ما يؤثر بشكل إيجابي على معدلات البقاء على قيد الحياة.