اكتشاف ثقب بأعمق نقطة بالكون.. وهذه قصته

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رصد التلسكوب الفضائي “جيمس ويب” التابع لوكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، ثقباً أسود في أعمق نقطة جرى رصدها في الكون حتى الآن، وهو ما أثار تساؤلات حول كيفية تشكل هذا الثقب في الأيام الأولى للكون.

وأوضحت وكالة “ناسا”، أن حجم هذا الثقب الأسود يبلغ نحو 9 ملايين كتلة شمسية، حيث تُعد الكتلة الشمسية وحدة قياسية وتعتبر الواحدة منها أكبر 333 ألف مرة من كتلة الأرض.

ولفتت إلى أن الثقب الأسود يقع داخل مجرة قديمة للغاية تسمى “كيرز 1019″، تشكلت بعد 570 مليون سنة من الانفجار العظيم ما يجعل عمرها أكثر من 13 مليار سنة.

ونوهت إلى أن هذا الثقب أصغر بكثير من الثقوب السوداء الأخرى التي كانت موجودة في بدايات الكون وتم اكتشافها بواسطة تلسكوبات أخرى، حيث يبلغ بعضها أكثر من مليار ضعف كتلة الشمس.