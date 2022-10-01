اكتشاف جديد قد يحدث فرقاً في علاج المرض الخبيث.. بروتين NALCN

من جهته، قال الباحث الرئيس في الدراسة وكبير الباحثين في معهد كامبريدج لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، الدكتور إريك رمان: “يمكننا الآن التفكير فيما إذا كانت هناك عقاقير حالية محتملة يمكن إعادة استخدامها لمنع هذه الآلية من التسبّب في انتشار السرطان لدى المرضى”.