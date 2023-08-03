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اكتشاف طريقة للقضاء على فيروسات “كورونا” للأبد

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 3 أغسطس 2023 - 7:59 صباحًا

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تمكّن باحثون في كلية “ديوك-نوس” الطبية بسنغافورة، من اكتشاف الأجسام المضادة التي يمكنها تحييد جميع أنواع فيروسات كورونا المعروفة تقريباً، ما يمنح الأمل في منع تفشي العدوى مستقبلاً.

وشملت قائمة الأجسام المضادة المستخدمة 6 أنواع، والتي أثبتت قدرتها على تحييد العديد من فيروسات كورونا، بما في ذلك “كوفيد 19″ و”سارس” والمتغيرات ألفا وبيتا وجاما ودلتا وأوميكرون وفيروس السارس الأصلي.

وجرى تحديد الجسم المضاد الأقوى من القائمة، والذي أطلق عليه اسم (E7)، ويستهدف نقطة ضعف معينة في بروتين سبايك الذي يستخدمه الفيروس لغزو الخلايا، حيث يمنع تحوره لإصابة الخلايا والتسبب في المرض.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 3 أغسطس 2023 - 7:59 صباحًا
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shimaa mohamed

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