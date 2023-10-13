اكتشاف “عُشبة” مقاومة للخرف

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وجد باحثون في معهد أبحاث الصحة (NICM) بأستراليا، أن المستخلص العشبي المعروف باسم (SLT) يساعد بشكل كبير على تحسين الذاكرة لدى كبار السن المصابين بالخرف.

ويتكون المستخلص من مزيج من أعشاب “الجينسنغ” و”الجنكو بيلوبا” و”الزعفران”، حيث أجرى الباحثون تجارب سريرية ناجحة على نحو 80 مشاركاً تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً.

وجاءت هذه النتائج، بعد قياس مدى الإدراك المعرفي والذاكرة للمشاركين الذين تناولوا كبسولات يومية من المستخلص لمدة 12 أسبوعاً، حيث رُصد تحسن ملحوظ في الذاكرة وفي أداء المهام الوظيفة الاعتيادية.