اكتشاف فقدان “مئات القطع التاريخية” من المتحف البريطاني

وقالت صحيفة “الغارديان” إن سجلات المتحف البريطاني أظهرت أنه تم فقدان مئات القطع الأثرية التاريخية منذ عام 2013.

وكشف المتحف البريطاني، الأسبوع الماضي، أن الشرطة تحقق في القطع التي كانت “مفقودة أو مسروقة” من المؤسسة.

يأتي ذلك فيما أعلن المتحف، الذي يتخذ من العاصمة لندن مقرا له، أنه طرد أحد موظفيه وسلمه للشرطة بعدما اكتشف حصول سرقة “نادرة جدا” لقطع من مجموعته.