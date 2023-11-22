اكتشاف قارة مفقودة منذ 115 مليون عام

المناطق_متابعات

في تطور جديد ولافت، اكتشف العلماء أجزاء من قارة تسمى «أرغولاند» في جنوب شرق آسيا. وتشير التقارير إلى أن هذه الأجزاء كانت في الأصل جزءاً من أستراليا، ولكنها انتقلت إلى الجانب الشرقي من إندونيسيا.

كانت «أرغولاند»، قبل 155 مليون سنة، جزءاً من كتلة أرضية تمتد على مساحة واسعة، تعادل مساحة الولايات المتحدة تقريباً. وأوضح إلديرت أدفوكات، الجيولوجي والمؤلف من جامعة أوتريخت، أن بحثهم في الجامعة امتد على مدى 7 سنوات، وأدى إلى العثور على أجزاء القارة في المناطق المحيطة بجنوب شرق آسيا، التي كانت في الأصل جزءاً من أستراليا.