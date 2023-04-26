اكتشاف 30 ألف فيروس جديد مختبئ في الحمض النووي للميكروبات

وبغض النظر عن المناقشات الدلالية حول ما إذا كانت الفيروسات حية، فإنها بالتأكيد تدخل نفسها في حياة الكائنات الحية الأخرى، حتى أن البعض يتكاثر عن طريق إضافة الحمض النووي الخاص بها إلى خلية مضيفة ويصبح جزءا من جينومها. عندما يحدث ذلك في خلية جرثومية، يمكن أن يؤدي إلى عناصر (فيروسية داخلية) “EVEs”، أو انتقال الحمض النووي الفيروسي من جيل إلى آخر في الأنواع المضيفة.