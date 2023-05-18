اكتمال عقد المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس العرب لكرة القدم الشاطئية

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اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب لكرة القدم الشاطئية 2023 المقامة حالياً في جدة بعد ختام منافسات دور المجموعات أمس الأربعاء.

ويلتقي في ربع النهائي المنتخب السعودي مع فلسطين، ومصر أمام موريتانيا، والإمارات مع عمان، والمغرب أمام ليبيا. .

وأُسدل الستار على منافسات دور المجموعات من البطولة بعد 4 مباريات في المجموعتين الثانية والثالثة، وذلك على ملعب كورنيش الحمراء بمدينة جدة.

ففي المباراة الأولى، فاز منتخب عمان على منتخب قيرغيزستان بنتيجة 14-0، وسجل الأهداف كل من منذر العريمي (هدفين) وسامي البلوشي (4 أهداف) ونوح البطاشي واليقظان الهنداسي (هدفين) وخالد العريمي وعبدالله الصوطي (4 أهداف).

وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب المصري بنتيجة 3-2 على منتخب فلسطين، وسجل له كل من إسماعيل عبدالقدوس وأحمد سليمان وحسان حسين، بينما جاءت ثنائية منتخب فلسطين عن طريق ثائر أبو عبيدة.

وبتلك النتائج يحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الثانية، تليه منتخبات عمان وفلسطين وقيرغيزستان على التوالي.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب الإمارات على الكويت بنتيجة 7-4، وسجل له كل من كمال البلوشي (هدفين) وعبدالله البلوشي وعبدالله دهقاني (هدفين) وأحمد بشر وراشد يعقوب، بينما جاءت أهداف منتخب الكويت عن طريق مشعل الشافعي ومحمد حاجية (3 أهداف).

وفي ختام مباريات اليوم، فاز منتخب ليبيا بنتيجة 6-5 على منتخب جزر القمر، وسجل له كل من أحمد محمد (هدفين) وعادل الشريف وأحمد الرفيعي (3 أهداف)، بينما جاءت أهداف جزر القمر عن طريق علي موسى وجعفر صالح وأسيني أحمد (هدفين) وشكيرا مويفا.

وبتلك النتائج، يتصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثالثة، يليه منتخب ليبيا في المركز الثاني، ثم منتخبا جزر القمر والكويت بالمركزين الثالث والرابع توالياً.