17 الف جولة تفتيشية لتعزيز سلامة وجودة الغذاء في الطائف

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نفذت أمانة الطائف من خلال فرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات أكثر من 17127 جولة رقابية، وذلك ضمن برنامج مكثف لتعزيز سلامة وجودة الغذاء ورفع كفاءة الخدمات المقدمة في الأنشطة التجارية والغذائية.

وأوضحت أمانة الطائف أن الجولات الرقابة التصحيحية تهدف الى توعية العاملين بالاشتراطات الصحية والأنظمة والتعليمات، ورصد المخالفات والتجاوزات الغير نظامية ورصد أي تهاون من العاملين في تطبيق الاشتراطات الصحية، ورفع درجة الامتثال، وتابعت الفرق الميدانية تقييمات الزوار للمرافق التجارية والغذائية والتي تتم عبر كود ملصق “رأيك يفرق” وبينت الأمانة أن المخالفات المضبوطة شملت تدني مستوى النظافة وتدني بيئة التحضير، واتباع سلوكيات غير صحية في اذابة المجمدات، وسوء بيئة الحفظ والتخزين، وانتهاء صلاحية الشهادات الصحية والتراخيص البلدية، وتعاملت المراقبون مع الأنشطة المخالفة بالإنذار، وتطبيق لوائح الجزاءات البلدية بحق المرافق التي تكرر مخالفتها وسبق انذارها ، وأشارت الأمانة أن الفرق الميدانية تقوم بفحص جودة الزيوت المستخدمة ودرجات الحرارة للثلاجات والأطعمة والتأكد من مطابقتها للمعايير المعتمدة، كما تقيس نسب التلوث والسلامة الغذائية بأجهزة حديثة مخصصة للفحص وقياس الجودة.

يذكر أن البرامج التوعوية والرقابية التي نفذتها فرق البلديات والإدارات الإشرافية ساهمت في انخفاض معدل مخالفات الاشتراطات الصحية ورفع معدل الامتثال وسلامة الغذاء بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.