«الآسيوي» يراهن على نجوم الأندية السعودية

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يضع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اللمسات الأخيرة قبل انطلاق دوري أبطال آسيا 2023 – 2024، والمقرر له يوم 19 سبتمبر الحالي، في نسخة استثنائية، بفضل التعاقدات التاريخية للأندية السعودية في الميركاتو الصيفي الأخير.

ويمثل المملكة في النسخة الجديدة من المسابقة القارية الاتحاد والهلال والفيحاء والنصر، ويعتبر الاتحاد القاري أن النجوم الذين انضموا للأندية السعودية، سوف يكون لهم تأثير كبير على تطوير المسابقة.

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن جميع المباريات بين المنتخبات والوطنية والأندية التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الإيراني لكرة القدم، سوف تقام على أساس نظام الذهاب والإياب.

وجاء هذا التطور في أعقاب الاتفاق الأخير بين الاتحادين السعودي والإيراني، والذي تم إعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخصوصه.

وقبيل هذا الاتفاق بين الاتحادين، كانت جميع المباريات التي تجمع فرق الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، سواء على مستوى المنتخب الوطني أو الأندية، تقام على ملاعب محايدة، وذلك بحسب القرار الصادر عام 2016 عن لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأبدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ترحيبه بهذه الخطوة التاريخية، والتي تعكس التزام الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم في توطيد العلاقات داخل مجتمع كرة القدم في كلا البلديان، بشكل يسمح للأندية باستضافة المباريات على ملاعبها وزيارة ملعب الفريق المقابل في المباريات الخارجية، مما يزيد من مستوى التفاعل وخبرة المتعة للجماهير واللاعبين.

وسوف تتطلع الجماهير المتحمسة في كل من السعودية وإيران وكافة أرجاء قارة، لمتابعة فصل جديد في مسابقات الأندية والمنتخبات الوطنية، مع تنافس فرق السعودية وإيران بروح التنافس والصداقة.

ومع اعتماد إقامة المباريات بنظام الذهاب والإياب بين أندية الاتحادين السعودي والإيراني لكرة القدم، اعتباراً من 19 سبتمبر، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد التزامه الكامل بتوفير أعلى معايير الأمن والسلامة لكافة أطراف اللعبة في هذه المباريات، مع تأمين الموافقات اللازمة من اللجان المعنية.