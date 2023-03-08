الأبطال.. تشيلسي يثأر من دورتموند

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بلغ فريق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا ، بفوزه على بوروسيا دورتموند الألماني ضيفه 2-0 إياباً، الثلاثاء، معوضاً خسارته 0-1 ذهاباً.

ويدين تيشلسي بتأهله إلى رحيم سترلينج الذي افتتح التسجيل 43، قبل أن يضيف الألماني كاي هافيرتس الثاني من علامة الجزاء 53.

ومُني دورتموند بخسارته الأولى هذا العام بعدما خرج منتصراً من جميع المباريات العشر التي خاضها سابقاً وبات متساوياً مع بايرن في صدارة البوندسليجا، بينها الفوز على بوخوم 2-1 في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية وتشيلسي ذهاباً.

وبلغ معدّل أعمار لاعبي النادي الإنجليزي 25 عاماً و255 يوماً، في ثاني أصغر تشكيلة لتشلسي في مباراة في الأدوار الإقصائية المباشرة في دوري الابطال، بعد ثمن نهائي «إياباً» أمام بايرن ميونيخ موسم 2019-2020 (25 عاماً و236 يوماً).