الأب ونجله على منصّات التتويج في يوم واحد بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

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ورث فهد بن برغش المنصوري هواية الصقور من والده الصقار المعروف برغش بن محمد المنصوري؛ ليكون من أصغر هواة الصقور في المملكة، وتمكن الابن ووالده من الحصول على الجوائز والمراكز المتقدمة في مسابقة الملواح (400 متر) ضمن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور.

واستطاع الشبل فهد، اليوم، اقتناص المرتبة الأولى في شوطي (صقار المستقبل)، ضمن مسابقة الملواح بالمهرجان الذي ينظمه حالياً نادي الصقور السعودي في مقره بملهم (شمال مدينة الرياض)، محتذياً بوالده الذي تمكن من الفوز قبله بدقائق بكأس الملك عبدالعزيز والمراكز الثلاثة الأولى في فئة حر فرخ إنتاج محلي.

وحول هواية الصقارة أوضح فهد أنه ورث حب الصقور وتربيتها من والده ، الذي رافقته منذ الصغر، في أغلب مشاركاته في المهرجانات المحلية والدولية، مفيدًا انه تعلم على يديه كل ما يتعلق بالصقور، برفقة اشقائه، حيث دربهم على حمل الصقر وتميز صفاته، والتعرف على أنواعه وطرق تدريبه وأساليب تربيته وصيده.

وأعرب الصقار فهد عن سعادته بالمشاركة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، مبينًا أنه استعد جيداً للمنافسة والتحدي، مستعيناً بنصائح والده وخبرته الطويلة في هذا المجال، حيث جرى تدريب الصقور التي شاركت بها بشكل مميز للمنافسة وبقوة، وتمكنت من تحقيق المركز الأول.

من جهته، أكد برغش المنصوري حرصه على تعليم وتدريب جميع أبنائه على هواية الصقارة،؛ والذي يمثّل تراث آبائهم وأجدادهم، مشيراً إلى أن تجهيزه للصقور المشاركة في كؤوس المؤسس لم يختلف عن التحضير للأشواط التأهيلية أو المهرجانات والمنافسات التي شارك فيها من قبل، حيث يمنح الراحة والتغذية السليمة للمحافظة على صحة ولياقة الصقر؛ ليكون في أفضل أداء في الميدان.

وأعرب برغش عن فخره وسعادته بالحصول على كأس الملك عبدالعزيز، متمنياً أن يحقق نتائج مميزة في أشواط سيف الملك التي سينافس عليها في نهاية المهرجان، متوقعًا أن تشهد منافسة قوية بين كبار صقاري المملكة من الفائزين بكؤوس المؤسس.

ويسعى نادي الصقور السعودي من خلال دعم مشاركة الأطفال في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إلى التعريف بتراث المملكة وهويتها الوطنية، والمحافظة على انتقال الموروث الثقافي بين مختلف الأجيال، والإسهام في تعزيز هواية الصقارة ونقلها للعالم، وإيجاد جيل جديد ومتمكن من صقاري المستقبل.