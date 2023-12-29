الأجواء الغائمة والمعتدلة بشواطئ جدة تجذب أهالي وزوار المحافظة

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جذبت الأجواء الغائمة والمعتدلة التي تشهدها محافظة جدة ، الأهالي والزائرين إلى ارتياد الشواطئ البحرية برفقة الأهل والأصدقاء لممارسة رياضة السباحة، والاستمتاع بلحظات استرخاء وصفاء ذهني حيث رسمت البهجة والسرور على أهالي المنطقة.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” جماليات الشواطئ التي تتميز بمقومات سياحية جذابة، حيث شهدت شواطئ ” واجهة روشن البحرية ، أبحر الجنوبية، شاطئ السيف ” إقبالاً كبيراً من زوار وأهالي المنطقة لما تمتلكه هذه الشواطئ من مقومات طبيعية جعلت منها وجهة أساسية للكثير من داخل المنطقة وخارجها لقضاء أوقات مميزة وجميلة.