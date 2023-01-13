الأجواء الماطرة تجذب أهالي الأحساء لقضاء اوقات ممتعة في ربوعها وتضاريسها

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جذبت الأجواء المطرية التي شهدتها محافظة الأحساء الاسبوع الماضي، الأهالي والمقيمين للاستمتاع بالاجواء المعتدلة وقضاء اوقات جميلة في المتنزهات البرية والحدائق العامة والمخيمات البرية وشاطئ العقير وبحيرة الأصفر، وجبل قارة والشعبة ومدينة جواثا السياحية في المحافظة الأحساء.

ووثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” قضاء المواطنون والمقيمون اوقات ممتعة بصحبة اهاليهم وذويهم، وممارسة هواياتهم الرياضية والمشي وركوب الخيل والدراجات الهوائية والتقاط الصور التذكارية في سماء ملبدة بالغيوم.

وأوضح عدد من الأهالي والمقيمين بأن هذه الأجواء الماطرة التي شهدتها المنطقة تمثل فرصة كبيرة للاستمتاع برمال الاحساء الذهبية وطبيعتها الخضراء المشجعة للخروج والتنزه في البر وواحة الأحساء الزراعية وإقامة المخيمات والجلسات العائلية لقضاء أوقات جميلة وسط الهواء العليل وبعيدا عن إزعاج المدن.

وأشاروا الى أن محافظة الأحساء تتميز بمختلف التضاريس الجبلية والهضاب الترابية والزراعية والكثبان الرميلة المشجعة لتنفيذ العديد من البرامج والفعاليات والمسابقات الرياضية وركوب الخيل والتي تخدم كافة شرائح المجتمع، مشيدين بجهود الجهات الرسمية في تنظيم وتنظيف المرافق العامة في المحافظة والعمل على تطويرها ليستمتع الجميع فيها.