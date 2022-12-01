الأحد.. انطلاق مسابقة الملك سلمان المحلية بمقر جمعية “خيركم”

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تستضيف جمعية “خيركم” لتحفيظ القرآن بجدة عبر قسميها الرجالي والنسائي خلال الفترة ١٠-١٣ من الشهر الجاري المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها ( ٢٤ ) لعام ١٤٤٤هـ بمشاركة طلاب وطالبات إدارة تعليم المحافظة وجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة بالإضافة لجمعية خيركم .

من جهته بيّن رئيس مجلس ادارة جمعية خيركم المهندس عبدالعزيز حنفي أن مسابقة الملك سلمان بن عبدالعزيز القرآنية تكتسب أهمية كبيرة كونها تقام على مستوى المملكة وتمر بمستويات المحافظات ثم المناطق ثم المرحلة النهائية وكل تلك المراحل تتضمن العديد من الضوابط والشروط التي تحقق الأهداف السامية من وراء إقامتها ومن يطلع على جهود إعداد المسابقة بمراحلها والإمكانات المادية والكوادر المكلفة بإعدادها يدرك مدى حرص سموه وفقه الله على الاهتمام بكتاب الله ورصد الجوائز السخية للفائزين، والذي جعل جوائزها هي الأضخم بين مثيلاتها من المسابقات على المستوى المحلي . كما أن المسابقة تأتي خدمة لكتاب الله الكريم ، وفي إطار الاهتمام بالشباب والناشئة ،وإذكاء روح التنافس الشريف بينهم وشغل أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة وجذبهم وترغيبهم في حفظ كتاب الله الكريم، والإقبال عليه تلاوة وتدبراً والاستمساك به ، وتغرس فيهم حب الخير وبذل العطاء، ليكونوا بذرة طيبة وقدوة صالحة في مجتمعاتهم ويقوموا بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم خير قيام ، فالقرآن شفاء من الأفكار المنحرفة ؛ فهو يعصم العقل من الشطط ،ويأخذه بمنهج سليم قويم ،يدعو إلى الوسطية والاعتدال ونشر الخير والمحبة بين الناس .