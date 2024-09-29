الأحد.. ختام منافسات الجولة 5 من دوري روشن

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تُختتم الأحد منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي بثلاث مباريات هي الفيحاء ضد الرياض، والشباب أمام الرائد والتعاون في مواجهة الاتفاق.

وتنطلق مباراة الفيحاء ضد الرياض في تمام السادسة و 25 دقيقة مساءً، حيث يسعى “البرتقالي” للخروج من كبوته وتحقيق فوزه الأول بعد استمراه في ذيل الجدول دون رصيد من النقاط.

وفي المقابل يتطلع الرياض لاستمرار صحوته ونتائجه المميزة منذ انطلاق الموسم مقارنةً بالموسم الماضي، حيث يحتل المركز الثامن برصيد 7 نقاط.

وفي التاسعة مساءً يستضيف فريق الشباب نظيره الرائد، حيث يتطلع “الليوث” لاكمال مسلسل الانتصارات والسير بخطوات ثابتة في روشن، بعد احتلال المركز الخامس برصيد 9 نقاط ومحاولة التقدم خطوة أخرى نحو المربع الذهبي.

وفي الوقت نفسه يطمح الرائد في احدث المفاجأة والظفر بثاني انتصاراته في المسابقة، بعد احتلال المركز الحادي عشر بـ 4 نقاط.

وفي التاسعة مساءً أيضًا يحل فريق الاتفاق ضيفًا على التعاون، في مباراة يسعى خلالها “السكري” للاستفاقة واستعادة التوازن بعد الخسارة أمام الشباب في الجولة الماضية، ويحتل الفريق المركز العاشر بـ 6 نقاط.

أما فريق الاتفاق فيسعى لاستعادة طريق الانتصارات بعد خسارته من النصر في الجولة الماضية، والتراجع إلى المركز السادس برصيد 9 نقاط، بعدما حقق العلامة الكاملة في الجولات الثلاثة الأولى.