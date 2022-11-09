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الأحساء تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 10:07 صباحًا

المناطق_الرياض

أوضح المركز الوطني للأرصاد ، اليوم الأربعاء ، درجات الحرارة في المملكة.

أعلى درجة حرارة في المملكة

وأضاف المركز عبر انفوجرافيك على تويتر ، أن مدينة الأحساء سجلت أعلى درجة حرارة في المملكة عند 36 درجة مئوية ، فيما سجلت مدينة الخرج 35 درجة مئوية.

وأشار إلى أن درجة الحرارة في مدن مكة المكرمة والدمام ووادي الدواسر وشروره وجازان والقنفذة عند 34 درجة مئوية.

سحب رعدية ورياح

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وتوقع المركز أن الفرصة ماتزال مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

وجاءت درجات الحرارة في المملكة كالتالي:

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 9 نوفمبر 2022 - 10:07 صباحًا
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