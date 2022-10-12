الأحوال المدنية تشارك ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022

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تشارك وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية ضمن جناح وزارة الداخلية في معرض جيتكس للتقنية 2022 المقام في دبي خلال الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر 2022م، بخمسة محاور رئيسة تحت عنوان: “عالم أبشر لوطن آمن”، وذلك للمرة الثامنة عبر منصة موحدة تجمع تحت مظلتها الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة ووزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وتستعرض الأحوال المدنية لزوارها أبرز التقنيات والخدمات الإلكترونية والوصول إلى التكامل في مجال التحول الرقمي في تقديم خدماتها للمواطن من خلال منصة أبشر وتطبيق مفهوم الحكومة المتنقلة، حيث تقدم في جيتكس دبي 2022 (خدمة الأحوال المدنية في الخارج)، وهي تعنى بتقديم خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج المملكة بالتنسيق مع وزارة الخارجية دون تحملهم عناء السفر.

وتتضمن المشاركة عرضًا تعريفيًا بالخدمات الإلكترونية المقدمة عبر منصة أبشر، مثل خدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية إلكترونيا، وخدمة التعريف الإلكتروني عن أفراد الأسرة، وخدمة بياناتي المطورة التي تمكن المواطن من تفويض قطاع حكومي بالاطلاع على بياناته إلكترونيًا.

وتأتي مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع جيتكس بخمسة محاور شملت أثر عالم أبشر في تحقيق التحول الرقمي على مستوى وزارة الداخلية، وتعزيز الأمن وتقليل الجريمة بجميع أشكالها، بما في ذلك الجرائم المعلوماتية، وتعزيز السلامة المدنية والمرورية، وخدمات ضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين، إضافة إلى جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى إبراز النجاحات والإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في ظل رؤية السعودية 2030م.