“الأحوال المدنية” تعلن تقديم الخدمات وإيصال الوثائق خلال إجازة العيد

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أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية استمرار تقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة “أبشر” وإيصال الوثائق إلى العنوان الوطني للمستفيدين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

وأوضحت الوكالة أن مراكز طباعة الوثائق في جميع مناطق المملكة التي يبلغ عددها 13 مركزاً، ستواصل عملها خلال الإجازة لإنجاز طلبات المستفيدين المقدمة عبر “أبشر” وإيصالها لهم دون الحاجة إلى مراجعة مكاتبها.

ونوهت بأن إجازة عيد الفطر لا تحسب ضمن المدد المحددة للتبليغ عن الواقعات المدنية للمواطنين والمقيمين التي تستوجب الغرامة.