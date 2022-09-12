الأحوال المدنية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للنساء.. تعرف على الشروط وطريقة التقديم

أعلنت وزارة الداخلية بعض الوظائف الشاغرة في الأحوال المدنية للنساء بالمملكة، وللحصول على فرصة مميزة للعمل داخل الأحوال المدنية، يمكن التقديم عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الشروط المطلوبة في المتقدمات

– أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

– ألا يزيد عمر المتقدمة على 35 عامًا، ولا يقل عن 25 عامًا.

– ألا تكون المتقدمة متزوجة من رجل غير سعودي.

– أن تكون حاصلة على شهادة حسن سير وسلوك.

– أن يتناسب طول المتقدمة مع وزنها، ولا يقل طولها عن 106 سم.

– ألا يكون قد سبق الحكم عليها بأي أحكام مخلة بالشرف والأمانة.

– الحصول على مؤهل بتقدير جيد، مُعتَرف به منه وزارة التعليم السعودية.

– ألا يكون قد سبق طردها من إحدى الكليات أو المعاهد العسكرية.

– أن تكون للمتقدمة بطاقة هوية وطنية سارية المفعول.

– أن تجتاز المتقدمة الاختبارات والمقابلات التي توفِّرها الأحوال المدنية للقبول.

– لا بدّ من حصولها على شهادة البكالوريوس في أحد التخصصات المطلوبة.

– أن يتوافق الطول والوزن مع المعايير الصحية المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

– إحضار صورة من بطاقة الهوية.

– وجود السيرة الذاتية.

– تحديد العنوان الوطني للمتقدمة.

– إحضار صورة من المؤهل الدراسي.

– إرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة.

الرتب والمؤهلات العلمية

– تُعيَّن النساء في رتبة “جندي”.

– يُشترط على المتقدمة لرتبة “جندي أول” الحصول على الثانوية العامة وشهادة الدبلوم لمدة سنة واحدة.

– لا تحتاج رتبة الجندي العادي سوى مؤهل الثانوية العامة.

طريقة التقديم في وظائف الأحوال

– الدخول على منصة “أبشر” للتوظيف.

– الضغط على تبويب التوظيف

– تحديد الوظائف المتوافرة.

– الضغط على إجراءات الأحوال.

– الضغط على الموافقة على جميع الشروط.

– اكتبي جميع البيانات المطلوبة وتأكدي من كتابتها بطريقة صحيحة وبدقة.

– الضغط على تبويب موافق، وستظهر لك صفحة بها جميع المعلومات الخاصة بالمتقدمة.

– الضغط على الصفحة التالية ستجدين الرغبات.

– كتابة جميع البيانات الخاصة بالمؤهلات العلمية وكذلك الدورات الحاصلة عليها.

– التأكد بعدها من صحة البيانات المدخلة.

– سيظهر لكِ رقم الطلب، وكل ما عليكِ هو طباعته.