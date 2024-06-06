“الأخضر” إلى المرحلة النهائية لتصفيات مونديال 2026

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حقق المنتخب الوطني فوزا على نظيره الباكستاني، مساء اليوم الخميس، بنتيجة 3-0، في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية بالتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وبتلك النتيجة، يواصل المنتخب السعودي صدارة المجموعة السابعة برصيد 13 نقاط، فيما يتذيل المنتخب الباكستاني المجموعة بلا رصيد.

وضمن الأخضر الصعود إلى المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، والتي ستشهد تواجد 18 منتخبًا سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات بحيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى كأس العالم، فيما يخوض أصحاب المركز الثالث ملحقًا يتأهل منه الفائز إلى الملحق العالمي.

أحداث المباراة

وشهدت الدقيقة الثامنة أول الفرص الخطيرة للأخضر على مرمى باكستان، بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر لكنها خرجت أعلى العارض.

وفي الدقيقة 18، كاد أن يسجل فراس البريكان هدفا، بعدما حول عرضية من الجانب الأيمن لتسديدة لكن الحارس تصدى لها ببراعة.

وسدد اللاعب سالم الدوسري في الدقيقة 19 من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى باكستان.

وترجم فراس البريكان سيطرة الأخضر لهدف أول في الدقيقة 27، بعد عرضية من الجانب الأيسر ليحولها بتسديدة لداخل الشباك.

وأهدر سالم الدوسري فرصة خطيرة لمنتخب السعودية في الدقيقة 35، بعد عرضية من الجانب الايسر حولها بتسديدة لكنها خرجت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 41، سجل فراس البريكان الهدف الثاني للأخضر، بعد عرضية من سلطان الغنام اصطدمت بفراس البريكان لتصل في النهاية للبريكان، الذي أسكنها داخل الشباك.

وسجل اللاعب مصعب الجوير الهدف الثالث لمنتخبنا الوطني في الدقيقة 89، بعد تمريرة سحرية خلف الدفاع من عبدالرحمن غريب.